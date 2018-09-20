أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الأوساط السياسية من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة في ظل استمرار غياب أي تحرك جدي يساهم في حلحلة العقد التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية.
وتحدثت عن إصابة 4 شبان فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة السلمية.
وأشارت إلى تأكيد الكرملين أمس أن لدى وزراة الدفاع الروسية معلومات كاملة ودقيقة عن كل التحليقات في مكان وزمان تحطم طائرة "إيل ـ 200" الروسية قبالة السواحل السورية بصاروخ أرض ـ جو سوري من طراز "إس ـ 200".
وتطرقت صحف الخميس إلى مقتل ثلاثة مجندين واصابة ثلاثة آخرون أمس في تفجير استهدف آلية تابعة للجيش المصري جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
ولفتت إلى تأكيد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية نشر أمس أن إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب محملا إياها مسؤولية تغذية العنف في أفغانستان والبحرين والعراق ولبنان واليمن.
وأوردت صحف لبنان إعلان كوريا الشمالية أنها ستفكك منشآتها الصاروخية الأساسية بشكل دائم بوجود خبراء أجانب واستعدادها لإغلاق مجمعها النووي الرئيسي وذلك في أحدث بادرة من الزعيم كيم جونغ أون لإحياء محادثات متعثرة مع واشنطن بشأن برنامج بلاده النووي.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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