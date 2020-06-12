تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء عمران خان قلقه إزاء الارتفاع القياسي الذي تشهده باكستان في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وتخطيط حكومته لإعادة فرض الإغلاق للسيطرة انتشار الفيروس.

واهتمت بتجديد باكستان موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه وأرضه المحتلة، ومطالبتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود قبل عام 1967م على أن تكون القدس عاصمتها.

وأشارت إلى مطالبة باكستان من المجتمع الدولي بالتدخل لمنع الهند من انتهاك حقوق الإنسان في إقليم كشمير، وتحذيرها للهند بقدرتها على توجيه الرد المناسب ضد أي مغامرة أو سوء تقدير استراتيجي.

أمنياً اخبرت عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار استهدف آلية عسكرية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وتناقلت موافقة بنك التنمية الآسيوي على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الباكستانية لمساعدتها في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا.

وعرجت إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني الباكستاني بشكل خطير بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث فشلت الحكومة الباكستانية في تحقيق أهدافها الاقتصادية لهذا العام.

أ فغانياً تناقلت أنباء مقتل قائد شرطة منطقة "باكتيكا" وإصابة أربعة ضباط آخرين خلال اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان.

كما تناقلت أنباء الاحتجاجات التي خرجت أمس في العاصمة النيبالية كاتمندو للاحتجاج ضد سوء إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا.