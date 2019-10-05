أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بمستجدات الأوضاع العسكرية في البلاد، مشيرة إلى عودة الهدوء الحذر في جل المحاور جنوب العاصمة بعد ثلاثة أيام من التصعيد بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق.

وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح،التي أعرب فيها عن قناعته بأنه لن يكون هناك حل إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس وإخراج الميليشيات المسلحة منها، وترحيبه بالمساعي الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة في البلاد.

وتابعت إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا،توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلين عن وزارة العمل الليبية وجمهورية النيجر للاستفادة من العمال المهاجرين، معتبرة أن هذه العملية خطوة أولى لإدارة قضية الهجرة .

وتطرقت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو ، التي دعا فيها إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومواجهة قضية الهجرة ،وتسريع صلاحيات الدولة لإيقاف عمليات انطلاق قوارب الهجرة .