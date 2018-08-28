أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع نظيره الفيتنامي تران داي كوانج، التي تناولت تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة والبترول.
وواكبت زيارة كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمتابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسُبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.
وأشارت إلى اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الحكومة السورية بخلق مأساة إنسانية جديدة في إدلب ورفض الحوار، داعيًا إلى ضغط روسي وتركي على الحكومة السورية.
وسلّطت الضوء على مطالبة الأمم المتحدة أمس قائد جيش ميانمار مين أونج هلاينج بالتنحي ومحاكمته، لاتهامه بجرائم إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا.
وأخبرت عن سيطرة قوات الجيش اليمني على مواقع لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
ولفتت الانتباه إلى نفي الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استهداف الحوثيين لمطار دبي الدولي.
وتحدثت عن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت أمس بالقرب من "معسكر اليرموك" بمنطقة "صلاح الدين" جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 5 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصري، بدائرة مركز أخميم التابع لمحافظة سوهاج.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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