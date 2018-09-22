أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الساحة السياسية من تأخير تشكيل الحكومة وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي في حين لم تظهر أي مؤشرات جدية باتجاه تراجع القوى السياسية عن مطالبها بشأن توزيع الحصص في التشكلية الحكومية المنتظرة.
وأشارت إلى إعراب الرئيس الفسطيني محمود عباس أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقاء جمعهما في باريس عن الاستعداد لبدء مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بوساطة دولية.
وأخبرت عن تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس في ساراييفو مع نظيره البوسني ايغور تسرناداك أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية ليس حلا نهائيًا بل إنه خطوة مرحلية وضرورية بالنسبة إلى التسوية السورية.
وتحدثت صحف السبت عن إعلان ممثل رئيس أفغانستان في رابطة الدول المستقلة محمد إبراهيم تاميل في تصريح له أمس أن حكومة بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات رسمية مع حركة طالبان دون شروط مسبقة.
ولفتت إلى تنديد موسكو وبكين أمس بفرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت للمرة الاولى الصين بسبب شرائها أسلحة روسية وحذرتا الولايات المتحدة من أنها قد تواجه عواقب.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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