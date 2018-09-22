أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الساحة السياسية من تأخير تشكيل الحكومة وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي في حين لم تظهر أي مؤشرات جدية باتجاه تراجع القوى السياسية عن مطالبها بشأن توزيع الحصص في التشكلية الحكومية المنتظرة.

وأشارت إلى إعراب الرئيس الفسطيني محمود عباس أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقاء جمعهما في باريس عن الاستعداد لبدء مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بوساطة دولية.

وأخبرت عن تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس في ساراييفو مع نظيره البوسني ايغور تسرناداك أن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية ليس حلا نهائيًا بل إنه خطوة مرحلية وضرورية بالنسبة إلى التسوية السورية.

وتحدثت صحف السبت عن إعلان ممثل رئيس أفغانستان في رابطة الدول المستقلة محمد إبراهيم تاميل في تصريح له أمس أن حكومة بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات رسمية مع حركة طالبان دون شروط مسبقة.

ولفتت إلى تنديد موسكو وبكين أمس بفرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت للمرة الاولى الصين بسبب شرائها أسلحة روسية وحذرتا الولايات المتحدة من أنها قد تواجه عواقب.