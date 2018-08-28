أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، رفض القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، للقرارات التي اتخذتها وستتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأنها لن تقايض الحقوق الوطنية الثابتة بأي مال سياسي.
وأولت الصحف اهتمامًا باقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدثت عن مطالبة دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، منظمة "اليونسكو" بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حائط البراق/ الجدار الغربي للمسجد الأقصى.
وأوردت أقوال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، محافظ القدس عدنان الحسيني،إن ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه في حي الشيخ جراح من اعتداءات على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم هناك يندرج في إطار المساعي لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة عليها وهو ما يجب التصدي له.
ونشرت الصحف إدانة فرنسا، للقرارات الجديدة التي اتّخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتيح بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتحدثت عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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