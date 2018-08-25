أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، القمة المصرية الفيتنامية التي تعقد بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج، الاثنين المقبل.

ونشرت صحف السبت دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي مسيتورا، الدول المعنية بالملف السوري لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية يومي 11 و 12 من الشهر القادم في جنيف.

وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى إعلان الداخلية الليبية حالة النفير العام والحذر بعد استهداف تنظيم داعش الإرهابي بوابة أمنية شرق العاصمة طرابلس.

وأشارت في الإطار ذاته، إلى إدانة جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة وادي كعام بالقرب من مدينة زليتين الليبية، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

وسلطت صحف مصر الضوء على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.