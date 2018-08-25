أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، القمة المصرية الفيتنامية التي تعقد بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي تران داي كوانج، الاثنين المقبل.
ونشرت صحف السبت دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي مسيتورا، الدول المعنية بالملف السوري لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية يومي 11 و 12 من الشهر القادم في جنيف.
وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى إعلان الداخلية الليبية حالة النفير العام والحذر بعد استهداف تنظيم داعش الإرهابي بوابة أمنية شرق العاصمة طرابلس.
وأشارت في الإطار ذاته، إلى إدانة جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة وادي كعام بالقرب من مدينة زليتين الليبية، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.
وسلطت صحف مصر الضوء على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
GMT 10:14 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 10:03 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 09:13 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأبرز مطالعات الصحف الصادرة في البحرين السبت
GMT 08:57 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 08:48 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأبرز افتتاحيات الصحف الصادرة في الإمارات السبت
ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
أرسل تعليقك