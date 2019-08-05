أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد عام الجيش الليبيي المشير خليفة حفتر، موضحة أن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات محاربة الإرهاب وحرب طرابلس، وتم بحث ملف تأمين الحدود بين البلدين، ومنع تسلل العناصر الإرهابية.

وتطرقت إلى إعراب مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة عن إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس، مجددا دعوته إلى الشروع في هدنة.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

إقليميًا أشادت صحف ليبيا بما تم التوصل إليه بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير خلال التوقيع بالأحرف الأولى على إعلان دستوري ، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.