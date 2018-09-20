أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء خارجية ودبلوماسيين في مجلس الأمن إلى اجتماع في نيويورك الأسبوع المقبل لمناقشة احتمالات السلام في المنطقة.

وأشارت إلى تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر استسلام المجتمع الدولي للاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد فلسطيني وأصيب 13 آخرين برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة، بالتزامن مع تشييع جثامين 4 شهداء سقطوا في قطاع غزة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال محافظة الخليل واعتدت على الفلسطينيين.

وتحدثت صحف فلسطين عن تحذيرات أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التدهور خلال الفترة القادمة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

وأوردت صحف فلسطين أقوال العاهل الأردني أنه سيلتقي عدداً من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيبحث معهم القضايا التي تهم الأردن ومصالحه، والقضية الفلسطينية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت ، أن القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة تعمل كما كانت عليه دائما في إشارة إلى عدم تغير مسؤولياتها أو صلاحيتها منذ نقل السفارة الأميركية للقدس يوم 14 مايو 2018 الماضي.