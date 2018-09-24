اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب داود اشتيوي (21 عاما)، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، وإصابة 14 آخرين بينهم حالة خطيرة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيد محمد الريماوي (24 عاما) من بلدة بيت ريما شمال رام الله، التي أظهرت أن تعرضه للضرب المبرح، كان السبب الرئيسي لاستشهاده.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ، برام الله ،ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية، لا سيما تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، والإجراءات الأميركية التي اتخذتها إدارة ترمب بحق الشعب الفلسطيني, كما ناقش الحمد الله مع تراف مخرجات اجتماع اللجنة الاوروبية الفلسطينية المشتركة الذي عقد مؤخرا في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أهمية الوصول الى اتفاق الشراكة الكاملة.

وأوردت صحف فلسطين، ما أعرب عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن إدانته الشديدة لتدشين قطار "تل أبيب– القدس"، معتبره جزءا لا يتجزأ من أجندة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتحويل احتلالها إلى ضم.

ونشرت صحف هذا اليوم تحميل وزارة الدفاع الروسية إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة "إيل-20"، معتبرة تصرفات الطيارين الإسرائيليين تدل على عدم مهنيتهم أو على إهمال إجرامي.