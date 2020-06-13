تفاصيل أهم ماجاء في الصحف السودانية السبت
آخر تحديث GMT08:44:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف السودانية السبت

العرب اليوم -

العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف السودانية السبت

الصحف السودانية
الخرطوم ـ العرب اليوم

 ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على حث بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور – يوناميد- مجتمع دارفور على التحلي بضبط النفس في أعقاب حادثة قتل وقعت داخل مخيم – كلما- للنازحين.

وأخبرت عن تسجيل السودان 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6730 حالة، بينها 413 وفاة.

ونقلت صحف الصباح عن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، رفض دول الاتحاد لضم إسرائيل أراضي فلسطينية بالضفة الغربية.

وسلطت الضوء على تدمير القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي خنادق وأنفاقاً استحدثها الانقلابيون الحوثيون في مناطق زراعية وعامة وسكنية بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد .

ولفتت الإنتباه إلى المباحات التي أجراها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون وتركزت حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.

وعرجت صحف السبت على قرار الحكومة اللبنانية، خلال اجتماع طارئ، أمس، ضخّ الدولار في السوق، في محاولة لوقف انهيار قيمة الليرة غير المسبوق الذي أشعل الشارع اللبناني بموجة احتجاجات وقطع طرق في أنحاء البلاد.

وأبرزت صحف السودان تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بأن الحوار الاستراتيجي

الذي عقد بين حكومتي بلاده والولايات المتحدة حقق إنجازاً عراقياً كبيراً.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف السودانية السبت تفاصيل أهم ماجاء في الصحف السودانية السبت



أخبار ذات صلة

GMT 07:51 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف اللبنانية السبت
العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف اللبنانية السبت

GMT 07:46 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف العراقية السبت
العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف العراقية السبت

GMT 07:38 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الفلسطينية السبت
العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الفلسطينية السبت

GMT 07:33 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف المصرية السبت
العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف المصرية السبت

GMT 07:27 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية السبت
العرب اليوم - تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية السبت

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

باتت تصمم مجموعة أزياء تحمل اسمها ويتابعها الكثير

تعرفي على أجمل إطلالات ريهانا في "الحجر المنزلي"

واشنطن - العرب اليوم

من يتابع صفحة النجمة ريهاناRihanna  على إنستغرام أو فيسبوك، يلاحظ عفويتها في الصور التي تنشرها إضافة إلى مشاركة متابعيها بعدد من الفيديوهات. وإن كانت ريهانا تعتمد في معظم الأوقات على إطلالات جريئة، إلا أن الأزياء الكاجول رافقتها في الفترة الأخيرة وخصوصاً لقضاء الحجر المنزلي كما كل الناس حول العالم بعدما فرض فيروس كورونا تدابير حازمة على معظم سكان الأرض. ريهانا تُعتبر أيقونة للموضة والأزياء العصرية، خصوصاً أنها باتت تصمم مجموعة أزياء تحمل إسمها، ويتابعها الكثير من النساء حول العالم من مختلف الأعمار لتستوحي منها أجمل الأفكار لإطلالاتهن. وبما أن ريهانا تعشق الإهتمام برشاقتها، فهي تمارس الرياضية، وخلال فترة الحجر المنزلي كانت الملابس الرياضية الكاجول بمثابة رفيقتها الدائمة إذ رأيناها تتألق بإطلالات عدّة من دون أن يغيب عنص...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:32 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تقرير يرصد أغرب الإكسسوارات النسائية موضة ربيع وصيف 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أغرب الإكسسوارات النسائية موضة ربيع وصيف 2020

GMT 02:29 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا

GMT 02:07 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

تعرفي على أحدث صيحات الديكور لـ"غرف البنات" باللون "الزهري الباستيل"
العرب اليوم - تعرفي على أحدث صيحات الديكور لـ"غرف البنات" باللون "الزهري الباستيل"

GMT 05:03 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

ترامب يوجّه بمنع استخدام حركات الخنق أثناء تدخلات رجال الشرطة
العرب اليوم - ترامب يوجّه بمنع استخدام حركات الخنق أثناء تدخلات رجال الشرطة

GMT 01:57 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو

مذيعة يمنية تُعلن وفاة أخوالها الأربعة دفعة واحدة بفيروس "كورونا"
العرب اليوم - مذيعة يمنية تُعلن وفاة أخوالها الأربعة دفعة واحدة بفيروس "كورونا"

GMT 01:33 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

5 اتجاهات للموضة حلت محل "بنطلون الجينز" تعرفي عليها
العرب اليوم - 5 اتجاهات للموضة حلت محل "بنطلون الجينز" تعرفي عليها

GMT 03:12 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

صرح صيني يمنح زواره تجربة استثنائية تشبه الطيران في الفضاء
العرب اليوم - صرح صيني يمنح زواره تجربة استثنائية تشبه الطيران في الفضاء

GMT 01:47 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

حيل ذكية لتجديد ديكورات المنزل احتفالًا بالمناسبات السعيدة
العرب اليوم - حيل ذكية لتجديد ديكورات المنزل احتفالًا بالمناسبات السعيدة

GMT 02:50 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

الكاظمي يؤكّد على عدم التفريط في السيادة ويكشف خطط اغتياله
العرب اليوم - الكاظمي يؤكّد على عدم التفريط في السيادة ويكشف خطط اغتياله

GMT 00:37 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

مذيع يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة على شاشة "الحرة"
العرب اليوم - مذيع يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة على شاشة "الحرة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:07 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

الفنانة مها أحمد تعلن عن وفاة ابن خالتها "حسام" عبر "فيسبوك"
العرب اليوم - الفنانة مها أحمد تعلن عن وفاة ابن خالتها "حسام" عبر "فيسبوك"

GMT 05:07 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

الفنانة مها أحمد تعلن عن وفاة ابن خالتها "حسام" عبر "فيسبوك"
العرب اليوم - الفنانة مها أحمد تعلن عن وفاة ابن خالتها "حسام" عبر "فيسبوك"

GMT 23:05 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

"النيابة العامة" المصرية تأمر بحبس المتهمتيْنِ "شيري هانم" و"زمردة"لانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة
العرب اليوم - "النيابة العامة" المصرية تأمر بحبس المتهمتيْنِ "شيري هانم" و"زمردة"لانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة

GMT 23:05 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

"النيابة العامة" المصرية تأمر بحبس المتهمتيْنِ "شيري هانم" و"زمردة"لانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة
العرب اليوم - "النيابة العامة" المصرية تأمر بحبس المتهمتيْنِ "شيري هانم" و"زمردة"لانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة

GMT 02:01 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

ترامب يهدّد بفرض رسوم على منتجات الصين والاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - ترامب يهدّد بفرض رسوم على منتجات الصين والاتحاد الأوروبي

GMT 02:01 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

ترامب يهدّد بفرض رسوم على منتجات الصين والاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - ترامب يهدّد بفرض رسوم على منتجات الصين والاتحاد الأوروبي

GMT 05:31 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

تعرف على أبرز المعلومات المهمة عن تنظيف محرك السيارة
العرب اليوم - تعرف على أبرز المعلومات المهمة عن تنظيف محرك السيارة

GMT 05:31 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

تعرف على أبرز المعلومات المهمة عن تنظيف محرك السيارة
العرب اليوم - تعرف على أبرز المعلومات المهمة عن تنظيف محرك السيارة

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:17 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

جائحة كورونا مكنت المغرب من المرور إلى السرعة القصوى في المجال التكنولوجي
العرب اليوم - جائحة كورونا مكنت المغرب من المرور إلى السرعة القصوى في المجال التكنولوجي

GMT 12:17 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

جائحة كورونا مكنت المغرب من المرور إلى السرعة القصوى في المجال التكنولوجي
العرب اليوم - جائحة كورونا مكنت المغرب من المرور إلى السرعة القصوى في المجال التكنولوجي

GMT 12:12 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

كورونا يزيد مبيعات السماعات الذكية
العرب اليوم - كورونا يزيد مبيعات السماعات الذكية

GMT 12:12 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

كورونا يزيد مبيعات السماعات الذكية
العرب اليوم - كورونا يزيد مبيعات السماعات الذكية

GMT 22:11 2014 الثلاثاء ,23 أيلول / سبتمبر

درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف
العرب اليوم - درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف

GMT 22:11 2014 الثلاثاء ,23 أيلول / سبتمبر

درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف
العرب اليوم - درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 12:09 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

واتساب يطلق مزايا جديدة
العرب اليوم - واتساب يطلق مزايا جديدة

GMT 12:09 2020 الخميس ,04 حزيران / يونيو

واتساب يطلق مزايا جديدة
العرب اليوم - واتساب يطلق مزايا جديدة

GMT 02:42 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

تعرف على أجمل المنتزهات الوطنية في ناميبيا
العرب اليوم - تعرف على أجمل المنتزهات الوطنية في ناميبيا

GMT 02:42 2020 الجمعة ,05 حزيران / يونيو

تعرف على أجمل المنتزهات الوطنية في ناميبيا
العرب اليوم - تعرف على أجمل المنتزهات الوطنية في ناميبيا

GMT 03:22 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

تونس تسجل "صفر" كورونا ومزيد من تخفيف القيود
العرب اليوم - تونس تسجل "صفر" كورونا ومزيد من تخفيف القيود

GMT 03:22 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

تونس تسجل "صفر" كورونا ومزيد من تخفيف القيود
العرب اليوم - تونس تسجل "صفر" كورونا ومزيد من تخفيف القيود

GMT 05:29 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس

قيادة النساء للدراجات تؤثر على حياتهن الجنسية
العرب اليوم - قيادة النساء للدراجات تؤثر على حياتهن الجنسية

GMT 05:29 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس

قيادة النساء للدراجات تؤثر على حياتهن الجنسية
العرب اليوم - قيادة النساء للدراجات تؤثر على حياتهن الجنسية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab