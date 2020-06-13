تفاصيل أهم ماجاء في الصحف السودانية السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على حث بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور – يوناميد- مجتمع دارفور على التحلي بضبط النفس في أعقاب حادثة قتل وقعت داخل مخيم – كلما- للنازحين.

وأخبرت عن تسجيل السودان 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 وفاة، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6730 حالة، بينها 413 وفاة.

ونقلت صحف الصباح عن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، رفض دول الاتحاد لضم إسرائيل أراضي فلسطينية بالضفة الغربية.

وسلطت الضوء على تدمير القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي خنادق وأنفاقاً استحدثها الانقلابيون الحوثيون في مناطق زراعية وعامة وسكنية بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد .

ولفتت الإنتباه إلى المباحات التي أجراها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون وتركزت حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول لحل يُنهي الأزمة في البلاد.

وعرجت صحف السبت على قرار الحكومة اللبنانية، خلال اجتماع طارئ، أمس، ضخّ الدولار في السوق، في محاولة لوقف انهيار قيمة الليرة غير المسبوق الذي أشعل الشارع اللبناني بموجة احتجاجات وقطع طرق في أنحاء البلاد.

وأبرزت صحف السودان تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، بأن الحوار الاستراتيجي

الذي عقد بين حكومتي بلاده والولايات المتحدة حقق إنجازاً عراقياً كبيراً.