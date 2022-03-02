وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية
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وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية

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العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية

ضربة لبرج بث تلفزيوني في العاصمة الأوكرانية كييف بسلاح ذي دقة عالية
كييف - العرب اليوم

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وجهت ضربة لبرج بث تلفزيوني في العاصمة الأوكرانية كييف بسلاح ذي دقة عالية.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة ازداد الهجمات الإعلامية على مؤسسات الدولة الروسية أضعافا، ومن بينها تهديدات بالقتل ترسل عبر الهاتف إلى مواطنين روس وبلاغات هاتفية عن تفخيخ مدارس ورياض أطفال ومحطات قطار وغيرها من منشآت المرافق العامة.

وتابع البيان أن الهجمات الإعلامية تنفذ من قبل المركز الـ 72 الرئيسي الخاص بالعمليات الإعلامية النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالتعاون مع فرق العمليات السيبرانية في هيئة الأمن الأوكرانية باستخدام البرمجيات والمعدات الحاسوبية ومنشآت الاتصالات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبعد ساعات من إعلان الوزارة ذكرت مصادر أعلامية أن  بث القنوات التلفزيونية في أوكرانيا توقف بعد ضرب القوات الروسية البرج التلفزيوني في كييف.وأفادت وكالة "تاس" الروسية يوم الثلاثاء بأن البث التلفزيوني توقف في كييف، بينما استمر بث القنوات على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي.

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وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية تؤكد توجيه ضربة بسلاح ذي دقة عالية نحو برج للبث التلفزيوني بالعاصمة الأوكرانية



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