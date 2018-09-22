أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على الزيارة التي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ "73" بمدينة نيويورك.
وأنبأت عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 300 أخرين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرات العودة التي خرجت على الحدود في قطاع غزة.
وسلطت صحف السبت الضوء على الوضع في الأراضي السورية، مبرزة الاشتباكات التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور.
وتناقلت تأكيد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق، معتبرًا أنها تحركات ارتجالية.
وأبرزت صحف مصر اختتام فاعليات التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2018"، الذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة و16 دولة بصفة مراقب.
GMT 05:06 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت
GMT 11:19 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعة
GMT 09:52 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الجمعة
GMT 09:32 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 09:12 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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