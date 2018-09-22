أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على الزيارة التي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس للولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ "73" بمدينة نيويورك.

وأنبأت عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 300 أخرين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرات العودة التي خرجت على الحدود في قطاع غزة.

وسلطت صحف السبت الضوء على الوضع في الأراضي السورية، مبرزة الاشتباكات التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور.

وتناقلت تأكيد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق، معتبرًا أنها تحركات ارتجالية.

وأبرزت صحف مصر اختتام فاعليات التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2018"، الذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة و16 دولة بصفة مراقب.