أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعان الخليجي في الكويت أمس لبحث تفعيل القيادة العسكرية الموحدة ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وأبرزت التصعيد الأمريكي الجديد ضد المنظمات الدولية، بإعلان واشنطن اتخاذ موقف صارم تجاه قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إذا شرعوا في التحقيق في اتهامات بشأن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان ولكبح المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وسلطت الضوء، على إدانة منظمة التحرير الفلسطينية، قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب بعثة المنظمة في واشنطن، مؤكدة أن الخطوة الأمريكية لن تثنى السلطة الفلسطينية عن السعي وراء قرار من المحكمة الجنائية ضد إسرائيل.

وأخبرت أنه تم تحرير جميع المحتجزين، من مقر المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس عقب هجوم مسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولفتت الانتباه إلى شن الطائرات السورية والروسية غارات على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي في إطار استعداد قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية للقيام بعملية عسكرية موسعة، فيما وصفت الأمم المتحدة الهجوم على إدلب بأنه سيؤدى لأسوأ كوارث القرن.

وأشارت الصحف المصرية إلى أداء رئيس الوزراء السوداني الجديد القسم أمس بعد قرار الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة جديدة بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية في حين حمل البشير جهات خارجية مسئولية حرمان بلاده من الموارد الخارجية.