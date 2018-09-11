أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعان الخليجي في الكويت أمس لبحث تفعيل القيادة العسكرية الموحدة ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
وأبرزت التصعيد الأمريكي الجديد ضد المنظمات الدولية، بإعلان واشنطن اتخاذ موقف صارم تجاه قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إذا شرعوا في التحقيق في اتهامات بشأن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان ولكبح المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وسلطت الضوء، على إدانة منظمة التحرير الفلسطينية، قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب بعثة المنظمة في واشنطن، مؤكدة أن الخطوة الأمريكية لن تثنى السلطة الفلسطينية عن السعي وراء قرار من المحكمة الجنائية ضد إسرائيل.
وأخبرت أنه تم تحرير جميع المحتجزين، من مقر المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس عقب هجوم مسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ولفتت الانتباه إلى شن الطائرات السورية والروسية غارات على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي في إطار استعداد قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية للقيام بعملية عسكرية موسعة، فيما وصفت الأمم المتحدة الهجوم على إدلب بأنه سيؤدى لأسوأ كوارث القرن.
وأشارت الصحف المصرية إلى أداء رئيس الوزراء السوداني الجديد القسم أمس بعد قرار الرئيس عمر البشير بتشكيل حكومة جديدة بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية في حين حمل البشير جهات خارجية مسئولية حرمان بلاده من الموارد الخارجية.
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GMT 07:44 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 07:43 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 05:33 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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