تفاصيل أهم ماجاء في الصحف العراقية السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي الأولى, التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس ,مبرزة رأي الخبراءُ والباحثينَ بشأن النتائج التي تمخضت عنها و التي اجملها البيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقية.

و أشارت إلى المحاور التي تناولتها جلسة الحوار الاولى وفي مقدمتها العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة بين البلدين, مبرزة تأكيد الخارجية العراقية بأن هذه الجلسة ستكون بداية لسلسلة جلسات أخرى ,منوهة بتوقعات المراقبين بأن يتوصل البلدان إلى معاهدة استراتيجية يتم التوقيع عليها في خريف العام الجاري .

وتطرقت الصحف إلى الشأن المالي والاقتصادي في العراق ,منوهة باعتزام مجلسُ النوابِ التصويتَ على قرار يحدد الاقتراض الداخلي باربعين تريليون دينار عراقي ,والخارجي بخمسة مليارات دولار .

وتناولت الجهود المبذولة على مستوى الحكومة والبرلمان للتوصل إلى حلول للأزمة المالية التي يعاني منها العراق ومن بينها الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتطرقت صحف اليوم إلى الاجراءات الاحترازية الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد, مبرزة تأكيد وزارة الصحة باحتمال وضع خطة جديدة في هذا المجال تعتمد الحظر المناطقي بدلا من الحظر الشامل .

وعرجت في الشأن الأمني على العملية العسكرية التي نفذتها القوات العراقية في جزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين أمس، لملاحقة فلول عصابات "داعش" الارهابية.