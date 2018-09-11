أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لما قد يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي ستبدأ اليوم بعقد جلسات المرافعة الختامية في لاهاي في حين برز إعلان السلطات اللبنانية الكشف عن مخطط إرهابي كانت تعده مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف مراكز تابعة للجيش اللبناني.

وأشارت إلى مواصلة المقاتلات الحربية الروسية والسورية غاراتها على إدلب والتي دفعت عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح عن المنطقة فيما أرسلت تركيا تعزيزات إلى نقاط المراقبة التي تقيميها داخل الأراضي السورية.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن تحذير مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية مجددًا سيؤدي إلى رد أقوى بكثير من الغارات الجوية السابقة.

ولفتت إلى مقتل 11 ارهابيًا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش في شمال سيناء حيث تلاحق قوات الجيش والأمن المصرية الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي.

وأخبرت عن إعلان وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بليبيا انتشال جثتين وإسعاف 10 مصابين جراء إقتحام مسلحين ينتمون الى تنظيم داعش الإرهابي مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في العاصمة طرابلس.

وتطرقت صحف لبنان إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس في هجوم شنه رجل مسلح بسكين وتم توقيفه في منطقة مزدحمة بالمارة شمال باريس.