أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لما قد يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي ستبدأ اليوم بعقد جلسات المرافعة الختامية في لاهاي في حين برز إعلان السلطات اللبنانية الكشف عن مخطط إرهابي كانت تعده مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف مراكز تابعة للجيش اللبناني.
وأشارت إلى مواصلة المقاتلات الحربية الروسية والسورية غاراتها على إدلب والتي دفعت عشرات الآلاف من المدنيين إلى النزوح عن المنطقة فيما أرسلت تركيا تعزيزات إلى نقاط المراقبة التي تقيميها داخل الأراضي السورية.
وتحدثت صحف الثلاثاء عن تحذير مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية مجددًا سيؤدي إلى رد أقوى بكثير من الغارات الجوية السابقة.
ولفتت إلى مقتل 11 ارهابيًا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش في شمال سيناء حيث تلاحق قوات الجيش والأمن المصرية الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي.
وأخبرت عن إعلان وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني بليبيا انتشال جثتين وإسعاف 10 مصابين جراء إقتحام مسلحين ينتمون الى تنظيم داعش الإرهابي مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في العاصمة طرابلس.
وتطرقت صحف لبنان إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس في هجوم شنه رجل مسلح بسكين وتم توقيفه في منطقة مزدحمة بالمارة شمال باريس.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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