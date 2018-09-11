أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مهما كانت الضغوط أو المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكا بإرادته الحرة وبآماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على خبر إغلاق الإدارة الأميركية للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قيام الحكومة بسد العجز الناجم عن وقف التمويل الأميركي لمستشفيات القدس، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس.
وأوردت صحف فلسطين أقوال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنه يأمل في مساهمات مالية عربية وأوروبية لحل ما وصفه بالأزمة المالية "الأسوأ" في تاريخ الوكالة بعد القرار الأميركي بوقف تمويلها.
ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، والتضييقات والاجراءات المستمرة التي تتعمد اتخاذها بهدف عرقلة وضرب المسيرة التعليمية الفلسطينية.
وتحدثت عن تأكيدات الأمين العام لجامعةً الدول العربية أحمد ابو الغيط، للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير كرينبول، أن الهدف النهائي للسياسة الأمريكية هو النيل من شرعية، وتقويض التفويض الأممي الممنوح للوكالة، توطئة لتصفية قضية اللاجئين.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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