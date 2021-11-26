اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد
آخر تحديث GMT17:46:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد

العرب اليوم -

العرب اليوم - اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد

اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد
بغداد - العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام عراقية، بنشوب حريق، ليل الخميس، في أحد مباني شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد. ونقلا عن مصدر أمني، قوله إن "حريقاً اندلع في أحد أبنية شبكة الإعلام العراقي، ما أدى إلى انتشاره في مساحة منها". ووفقا للمصدر، اندلع الحريق داخل بناية المجلة التابعة للشبكة. فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، بحسب الموقع.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد



أخبار ذات صلة

GMT 08:37 2021 الإثنين ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان
العرب اليوم - وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

GMT 07:06 2021 الجمعة ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الإعلامي المصري شريف عامر يرد على اتهامات "المحلل الشرعي"
العرب اليوم - الإعلامي المصري شريف عامر يرد على اتهامات "المحلل الشرعي"

GMT 07:02 2021 الجمعة ,22 تشرين الأول / أكتوبر

هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها
العرب اليوم - هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها

GMT 17:38 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

تويتر يعلق مؤقتا حساب المتحدث باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد" دون إبداء أسباب
العرب اليوم - تويتر يعلق مؤقتا حساب المتحدث باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد" دون إبداء أسباب

GMT 18:06 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي
العرب اليوم - وفاة المذيعة المصرية القديرة عزة الحناوي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:03 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جينيفر لوبيز تسجل أفضل إطلالة في حفل CFDA
العرب اليوم - جينيفر لوبيز تسجل أفضل إطلالة في حفل CFDA

GMT 08:03 2021 الجمعة ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل خمس معالم سياحية لا بدّ من زيارتها في الأردن
العرب اليوم - أفضل خمس معالم سياحية لا بدّ من زيارتها في الأردن

GMT 16:20 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الأخضر يسيطر على موضة ديكورات 2022 الداخليّة
العرب اليوم - الأخضر يسيطر على موضة ديكورات 2022 الداخليّة

GMT 19:02 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

هادي يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية
العرب اليوم - هادي يؤكد أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية

GMT 21:13 2021 الخميس ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

حفيظ دراجي يرد على إسرائيلي بعد تطاوله على الجزائر
العرب اليوم - حفيظ دراجي يرد على إسرائيلي بعد تطاوله على الجزائر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 18:51 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

دراما كورونا
العرب اليوم - دراما كورونا

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 15:30 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

"ناسا" تكمل اختبارًا رئيسيًا على صاروخ يمكن أن يعيد البشر إلى القمر
العرب اليوم - "ناسا" تكمل اختبارًا رئيسيًا على صاروخ يمكن أن يعيد البشر إلى القمر

GMT 01:17 2018 الخميس ,20 كانون الأول / ديسمبر

صدور مذكرات ميشيل أوباما في ثلاثة ملايين نسخة بـ31 لغة
العرب اليوم - صدور مذكرات ميشيل أوباما في ثلاثة ملايين نسخة بـ31 لغة

GMT 18:49 2014 الأحد ,25 أيار / مايو

شركة السيارات الهندية تعلق إنتاج السيارة "أمباسادور"
العرب اليوم - شركة السيارات الهندية تعلق إنتاج السيارة "أمباسادور"

GMT 19:04 2021 السبت ,05 حزيران / يونيو

آبل تعمل على جهاز آيباد برو يُشحن لاسلكياً
العرب اليوم - آبل تعمل على جهاز آيباد برو يُشحن لاسلكياً

GMT 12:41 2021 الخميس ,08 إبريل / نيسان

إمبراطورية جوجل تطيح بمملكة فيسبوك
العرب اليوم - إمبراطورية جوجل تطيح بمملكة فيسبوك

GMT 11:37 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

سامسونغ تسعى لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف
العرب اليوم - سامسونغ تسعى لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف

GMT 05:08 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

علماء روس يكتشفون السبب الأكثر شيوعًا لوفاة رواد الفضاء
العرب اليوم - علماء روس يكتشفون السبب الأكثر شيوعًا لوفاة رواد الفضاء

GMT 16:42 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

سبراي الحلبة لتطويل وتنعيم الشعر
العرب اليوم - سبراي الحلبة لتطويل وتنعيم الشعر

GMT 05:44 2020 الأربعاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

أوباما يكشف أن زوجته ميشيل كسرت بروتوكول العائلة الملكية البريطانية
العرب اليوم - أوباما يكشف أن زوجته ميشيل كسرت بروتوكول العائلة الملكية البريطانية

GMT 19:25 2019 الأحد ,15 كانون الأول / ديسمبر

مدرب مولودية الجزائر يؤكد أن الوضع في النادي ليس كارثيًا
العرب اليوم - مدرب مولودية الجزائر يؤكد أن الوضع في النادي ليس كارثيًا

GMT 14:52 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

ظهور بسمة وهبة بصورة جديدة لها برفقة زوجها عبر "إنستغرام"
العرب اليوم - ظهور بسمة وهبة بصورة جديدة لها برفقة زوجها عبر "إنستغرام"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab