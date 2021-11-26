اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، بنشوب حريق، ليل الخميس، في أحد مباني شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد. ونقلا عن مصدر أمني، قوله إن "حريقاً اندلع في أحد أبنية شبكة الإعلام العراقي، ما أدى إلى انتشاره في مساحة منها". ووفقا للمصدر، اندلع الحريق داخل بناية المجلة التابعة للشبكة. فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، بحسب الموقع.