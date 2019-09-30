أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء عمران خان عزم الشعب الباكستاني على مواصلة دعم حقوق الشعب الكشميري.

واهتمت بفرض هيئة تنظيم الغاز الحكومية الباكستانية الحظر على الشركات المحلية العاملة في قطاع الغاز من استيراد الغاز المسال من إيران.

وأشارت إلى تفاؤل صندوق النقد الدولي من تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً. وتطرقت إلى استمرار باكستان والصين في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

أمنياً أخبرت الصحف عن مقتل زعيم قبلي إثر تعرضه لانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون أمام منزله في منطقة باجور شمال غرب باكستان. وعرجت إلى استمرار باكستان في تحصين حدودها مع إيران وأفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.

وتابعت الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان لمكافحة عدوى حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي خطير.

وفي الشأن الإقليمي تابعت تطورات الوضع السياسي والأمني في أفغانستان بعد انعقاد الانتخابات الرئاسية. وأخبرت عن تشديد السلطات الهندية القيود على الحركة في إقليم جامو وكشمير المُتنازع لمنع أيّ احتجاجات محتملة بعد خطاب حماسي ألقاه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتأييد الكشميريين والدفاع عن حقوقهم.

وأشارك كذلك إلى إعلان الصين عن اتخاذ إجراءات قانونية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة. كما أخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إندونيسيا إلى 30 قتيلاً.