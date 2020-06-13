تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الفلسطينية السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية المنددة بـ"صفقة القرن" والاستيطان في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح بينهم صحفيين والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات فنلندا رفضها لخطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها عملا مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة.

وأوردت ما أعربت عنه وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء تبني الإدارة الأمريكية، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة 54 عضوا في الكونغرس الأميركي، بوضع حد لعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وواصلت تغطية اخبار فيروس كورونا حيث ،اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين في السموع.

ورصدت صحف فلسطين دوليًا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى سبعة ملايين و518 ألف و103 حالات في مختلف أنحاء العالم.