أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقتحام المئات من عصابات المستوطنين بينهم وزير الزراعة السابق اوري ارئيل والمتطرف يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وسلطت الصحف الضوء على تفاقم الوضع الصحي للأسير سامر العربيد، الذي نقل إلى المستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له منذ اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء الماضي.

وتناولت خبر إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النشطاء الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات والمسيرات السلمية المناهضة للاحتلال واجراءاته وقراراته الاستعمارية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ووصفتها بـ"الوحشية".

وتابعت صحف فلسطين تأكيدات رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي وتدهور الحالة الاقتصادية.