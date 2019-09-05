أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الحركة السياسية التي تمحورت حول الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان ، لوضع مخرجات الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في قصر الرئاسي مطلع الأسبوع الجاري، موضع التنفيذ.

وأبدت اهتماما بتأكيد المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه ،أنه سُجل مقتل أكثر من ألف مدني في إدلب السورية، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في حين دمر القصف نصف مدارس المحافظة.

وأخبرت الصحف، عن حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى إقرار مجلس العموم البريطاني مشروع قانون، يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل بدون اتفاق.

وتناقلت صحف لبنان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، رفضه شروط طهران لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.