أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، شكر الحجاج الليبين الذين أدوا مناسك الحج هذا العام في يسر وأمان، لحكومة المملكة على رعاية حجيج الرحمن وعلى ماقدموه من خدمات طوال فترة مناسكهم، ودعوتهم المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها المضياف وأن تظل راية المملكة خفاقة لخدمة الإسلام والمسلمين.

واهتمت صحف الجمعة بالعمل الإرهابي الذي تعرضت له بوابة وادي كعام بين مدينتي الخمس وزلتين على الساحل الليبي الذي أوقع سبعة قتلى وعشرة جرحى، مبيننة أن الإرهابي هو ليبي الجنسية من مدينة الخمس ينتمى لتنظيم داعش، داعية إلى ضرورة التوحد والتيقذ من قبل الجهات العسكرية والأمنية لانه سوف يكون هناك عمليات إرهابية قادمة. بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى إدانة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة الأمن بمنطقة وادي كعام، أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين.

وعرجت الصحف إلى إدانة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان لها، الهجوم الارهابي الذي استهدف بوابة كعام شرق العاصمة.

وأخبرت صحف ليبيا عن قلق بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، تجاه أحكام الإعدام الـ 45 التي صدرت الأسبوع الماضي بطرابلس، وتأكيدهم معارضتهم

بقوة، لعقوبة الإعدام في جميع الظروف وفي جميع الحالات، ودعوتهم السلطات الليبية إلى التمسك بالوقف الاختياري الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام.