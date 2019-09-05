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أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

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العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

الصحف الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم
أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر اقتحام رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، الحرم الإبراهيمي، في ظل حالة استنفار وإجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة في الخليل.   وتناولت صحف الصباح إعلان وزير المالية شكري بشارة أن الحكومة بدأت اجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.   وسلطت الصحف الضوء على لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.   وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين لمدينة الخليل، يشكل تصعيداً خطيراً واستفزازاً لمشاعر المسلمين.   وتابعت صحف فلسطين وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اقتحام رئيس دولة الاحتلال رؤبين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدينة الخليل المحتلة والحرم الإبراهيمي الشريف، بالاستعراض لعنجهية الاحتلال، والتحدي الأرعن لإرادة المجتمع الدولي.   وأولت هذا النهار اهتماما ،بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إنها تدرس انجع السبل والاجراءات الواجبة الاتباع لمواجهة التوجه الأمريكي لتسجيل مواليد القدس الأمريكيين، بما في ذلك التوجه الى المحاكم الأمريكية.   وأوردت صحف اليوم خبر تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول عمله على مقترحات بديلة، (كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس ترمب وفريق مستشاريه)، تؤكد على ما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن حول رعاية عملية السلام، وإدراك العالم لمساعي الصفقة تصفية القضية الفلسطينية.   ورصدت صحف اليوم خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة فلسطينيين على الأقل من الضفة، غالبيتهم أسرى محررون.
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أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس



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