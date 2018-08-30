

يحل اليوم الخميس المخرج ماندو العدل ضيفا على برنامج "لسة فاكر" الذى يذاع على محطة نجوم إف إم من الساعة 8 إلى 10 مساء.

ويتحدث ماندو من خلال البرنامج عن كواليس فيلم "البدلة" الذى يعرض حاليا فى السينمات والذى يشارك فى بطولته الفنان تامر حسنى وأكرم حسنى وأمينة خليل ويتصدر إيرادات الموسم ويتحدث عن كواليس أخرى فى مشواره الفنى.

يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم إف إم"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندى، واستضافت فى الحلقات السابقة عددا من الفنانين، من بينهم عزت أبو عوف وعلى الحجار ومنة فضالى واحمد سلامة وصفاء أبو السعود وليلى عز العرب ولقاء سويدان والمخرج محمد فاضل وغيرهم.