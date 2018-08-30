يحل اليوم الخميس المخرج ماندو العدل ضيفا على برنامج "لسة فاكر" الذى يذاع على محطة نجوم إف إم من الساعة 8 إلى 10 مساء.
ويتحدث ماندو من خلال البرنامج عن كواليس فيلم "البدلة" الذى يعرض حاليا فى السينمات والذى يشارك فى بطولته الفنان تامر حسنى وأكرم حسنى وأمينة خليل ويتصدر إيرادات الموسم ويتحدث عن كواليس أخرى فى مشواره الفنى.
يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم إف إم"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندى، واستضافت فى الحلقات السابقة عددا من الفنانين، من بينهم عزت أبو عوف وعلى الحجار ومنة فضالى واحمد سلامة وصفاء أبو السعود وليلى عز العرب ولقاء سويدان والمخرج محمد فاضل وغيرهم.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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