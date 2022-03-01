الاتحاد الأوروبي يحجب حسابات وسائل إعلام مدعومة من سلطات روسيا على تيك توك
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الاتحاد الأوروبي يحجب حسابات وسائل إعلام "مدعومة من سلطات روسيا" على تيك توك

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يحجب حسابات وسائل إعلام "مدعومة من سلطات روسيا" على تيك توك

تيك توك
موسكو - العرب اليوم

قال مراسل إذاعة NPR بوبي إلين، إنه تم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي حجب حسابات وسائل إعلام "مدعومة من سلطات روسيا" على تيك توك.وأضاف في تغريدة على تويتر: "أكد متحدث باسم تيك توك لمراسلنا أنه تم حجب وحظر حسابات وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الروسية، بما في ذلك RT و Sputnik، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأكد مراسلو وكالة نوفوستي في إسبانيا وألمانيا أن حسابات RT و Sputnik لا تعمل في هذه البلدان.في وقت سابق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحظر بث RT و"سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامية للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي". وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

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الاتحاد الأوروبي يحجب حسابات وسائل إعلام مدعومة من سلطات روسيا على تيك توك الاتحاد الأوروبي يحجب حسابات وسائل إعلام مدعومة من سلطات روسيا على تيك توك



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