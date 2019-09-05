أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تلقي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس، دعوة من الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا وعقد مباحثات ثنائية لبحث الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان.

وأشارت إلى تحرير الجيش اليمني مسنوداً بمروحيات التحالف العربي أمس، عددا من المواقع والتباب في مديرية «باقم» شرق محافظة صعدة، بعد هجوم مباغت على مواقع تمترس عناصر الميليشيات الحوثية.

ونشرت إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس باتخاذ خطوات في إطار "الانفكاك التدريجي" عن الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الانتباه إلى مواصلة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إطلاق تحذيراته من تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على أن الوضع الحالي لا يحتمل مزيداً من التأخير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسلطت الضوء على تصويت البرلمان البريطاني أمس ، تشريعاً يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.