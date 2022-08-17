العثور على جثة صحفى شمال المكسيك

أعلنت السلطات في المكسيك مقتل صحفي مستقل عثر على جثته بمنطقة تقع شمال البلاد، وذلك في أحدث حلقة من سلسة جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المكسيكيين هذا العام.