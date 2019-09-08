أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة المنيا، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والاطلاع على تنفيذ سبع محاور رئيسة على النيل بتكلفة 5ر9 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات في صعيد مصر.

وأشارت إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها أمس بالمؤبد لـ 11 من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وبالمشدد لـ 8 آخرين، في قضية اقتحام السجون المصرية.

ولفتت الانتباه إلى إعلان طهران بدء تشغيل أجهزة "متطورة" للطرد المركزي، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من خطتها لتقليص التزاماتها النووية مع الدول الكبرى.

وأخبرت صحف الأحد عن ترحيب وزارة الخارجية السودانية بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ورفع تجميد أنشطته فيه.

وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً قصف طائرات ومدفعية الاحتلال عدة مواقع بقطاع غزة، واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال خلال احتجاجات "مسيرة العودة".

وأخبرت عن بدء أولى المناظرات العلنية أمس بين المرشحين الـ 26 للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" إلى 43 قتيلًا، وإجلاء الآلاف جوًا من جزر الباهاما الأمريكية.