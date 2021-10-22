رد الإعلامي المصري شريف عامر، على الاتهامات التي وجهت له بسبب حلقته مع أحد الأشخاص أنه "محلل شرعي"، ووهي الحلقة التي أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال عامر على حسابه في تويتر: "وصلني الآن رابط طويل به كثير من الأكاذيب، عند هذه النقطة، يأخذ الموضوع شكل آخر، مضيفا، نحن نعيش في دولة، وعند الاختلاف، يلجأ الأطراف إلى القانون، لا البيانات ولا إلقاء الاتهامات على مواقع التواصل".

وتابع شريف عامر: "من الآن يتحمل كل طرف مسؤولية أقواله وأفعاله، إن في مصر قضاة.. رحمنا ورحمكم الله".وكان محمد الملاح، الشهير بالمحلل الشرعي في مصر، قد كشف مؤخراً تفاصيل تصريحاته التلفزيونية بأنه تزوج 33 مرة أثناء عمله كـ«محلل شرعي».

وقال الملاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «أنا عايز أقول الحقيقة للناس.. أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي».وأضاف الملاح: «رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التلفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي».

وتابع: «حصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس».وأكمل: «لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية».وأثار الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.