اهتمامات الصحف السعودية الجمعه

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب .

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب .

بنتن: بدأنا في الاستعداد لموسم الحج المقبل .

الشبانة يكرم إدارة المرور على جهودهم في تسهيل تنقلات ضيوف وزارة الإعلام .

«الصحة» تكشف عن الإجراءات التي أسهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج .

إجراء 787 عملية تخصصية في القلب للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية .

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يلتقطون الصور التذكارية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف .

«مرور المدينة» ينفذ الخطة المرورية تزامناً مع توافد الحجاج لزيارة المسجد النبوي الشريف .

«التجارة» تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك .

«الصيفية» والعروض تخفضان أسعار سلع العيد 20 % .

«20 ألف يورو غرامة».. حظر التدخين في "الجبل الأسود" .

قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور التحالف في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية .