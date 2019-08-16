اهتمامات الصحف السعودية الجمعه

الرياض - العرب اليوم
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب .
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب .
بنتن: بدأنا في الاستعداد لموسم الحج المقبل .
الشبانة يكرم إدارة المرور على جهودهم في تسهيل تنقلات ضيوف وزارة الإعلام .
«الصحة» تكشف عن الإجراءات التي أسهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج .
إجراء 787 عملية تخصصية في القلب للحجاج بمدينة الملك عبدالله الطبية .
ضيوف خادم الحرمين الشريفين يلتقطون الصور التذكارية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف .
«مرور المدينة» ينفذ الخطة المرورية تزامناً مع توافد الحجاج لزيارة المسجد النبوي الشريف .
«التجارة» تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك .
«الصيفية» والعروض تخفضان أسعار سلع العيد 20 % .
«20 ألف يورو غرامة».. حظر التدخين في "الجبل الأسود" .
قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور التحالف في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية .
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