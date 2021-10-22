هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها
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هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها

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العرب اليوم - هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها

لقطة من فيلم ريش
القاهرة - العرب اليوم

حالة من الهجوم والانتقادات تواجهها الإعلامية بوسي شلبي بعد نشرها مقطع من لقائها مع أبطال فيلم ريش من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.وظهرت بوسي شلبي خلال الفيديو تقول: "أنا بقول عمر غير مصير ناس في الفيلم ده وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان اللي احنا فيه" إلا أن تلك الجملة الارتجالية تسببت في هجوم وغضب شعبي عليها

الأزمة بدأت بعد نشر بوسي شلبي لمقطع فيديو صورته مع أبطال فيلم ريش الحاصل على جائزة النقاد بمهرجان كان، وأثناء اللقاء عبرت بوسي شلبي عن رأيها في مصير أبطال الفيلم الذي تغير بعد عرض الفيلم، قائلة: "أنا بقول عمر غير مصير ناس في الفيلم ده وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان اللي احنا فيه".

الجملة اعتبرها رودا مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنصرية ضد أبطال الفيلم لكونهم أسرة حقيقية من محافظة المنيا وانتقدوا طريقة التعبير ورأى البعض أنها تحمل تحقير واستعلاء ضدهم.وشن الفنانون هجوماً على بوسي شلبي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وذكر بعض منهم مواقف شخصية له مع بوسي شلبي وصفوها بعدم المهنية.

الفنان محمد عبدالعظيم، أحد أبطال مسلسل بـ 100 وش كتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا: "سنة 2018 كنت لابس بدلة شيك من btm ب3000 جنيه عليها تخفيض كبير، وكنت مستحمي وحالق دقني وواحد من أبطال الفيلم والهانم رفضت تعمل لقاء معايا علشان متعرفش مين دة ولما قالولها دة من أبطال الفيلم بصتلي من فوق لتحت وقالت لا برضو".هجوم على بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها

يذكر أن هناك بعض الفنانين الذين انسحبوا من العرض الخاص لفيلم ريش في  مهرجان الجونة، وعلى رأسهم شريف منير وأشرف عبد الباقي.

انسحاب الفنانين عرضهم لموجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة شريف منير لإعلانه أن انسحابه جاء غيرة على مصر من إظهار صورتها بهذا الشكل، مما جعل البعض يعتقد أن موقفه ليس فنياً بل له حسابات أخرى، لأن الفن ليس مقيداً بصورة معينة.
وكان فيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري، قد فاز بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد، وهي أول جائزة يحصل عليها فيلم مصري وعربي طويل في تاريخ مهرجان كان السينمائي الدولي في الدورة الرابعة والسبعين.

ويعد هذا الفيلم هو أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة المقدمة برعاية شركة نسبريسو وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو، بعد تسجيله للمشاركة المصرية الأولى بالمسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي.

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هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها هجوم على الإعلامية بوسي شلبي بسبب أبطال فيلم ريش واتهامات العنصرية تلاحقها



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