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وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط

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العرب اليوم - وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط

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القاهرة ـ العرب اليوم

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، بعد رحلة محاربة للمرض.

وكتبت زوجة الراحل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل".

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وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط



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