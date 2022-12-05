وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، بعد رحلة محاربة للمرض.

وكتبت زوجة الراحل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل".