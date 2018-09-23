أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إدانة المجلس الرئاسي الأعمال القتالية التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ فترة، مبينة أنها لم تتوقف رغم الاتفاقات المتكررة لوقف إطلاق النار.

وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الشعب الليبي إلى توحيد الصفوف والعمل من أجل خروج البلاد من الأزمة التي تمر بها البلاد.

واهتمت الصحف بالأوضاع الأمنية والعسكرية موضحة استمرار الاشتباكات العسكرية بين عدد من المليشيات المسلحة جنوب غرب العاصمة وفي منطقة وادى الربيع وخلة القرجان، واستمرار القصف العشوائي على المدنيين في قلب العاصمة وفي مطار معتيقة ، مبينة سقوط 11 قتيل و58جريح وتضرر الكثير من المنازل ونزوح أكثر من 580 عائلة من مناطق الاشتباكات.

وعرجت الصحف على تصريحات نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مشددة على ضرورة مضي المجلس الرئاسي بالإصلاحات الأمنية والاقتصادية، مؤكدة أن لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة حديثًا أحرزت تقدمًا في التخطيط وعليهم الآن البدء بالتنفيذ.

ونقلت الصحف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع في طرابلس على احترام وقف إطلاق النار الذي وقعته المجموعات المسلحة تحت رعاية ممثله الخاص، غسان سلامة.

ونوهت إلى إدانة بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بشدة التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، الذي تسبب في مقتل وجرح المدنيين، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية يظل سياسيًا وليس عسكريًا، وأن كل من يخالف وقف إطلاق النار أو يؤجج العنف سيواجه عواقب.