تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الفلسطينية الإثنين

واصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بدء إجلاء العالقين في مصر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وأشارت صحف الإثنين إلى أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن رائد فؤاد صلاح، في الأربعينيات من العمر بمدينة شيكاغو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 59، وتسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 843 بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة. وسلطت الضوء على أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه إذا ما أقدم نتنياهو على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة.



وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الاتحاد الأوروبي مواصلة جهوده الدبلوماسية ومواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية في إطار منع قيام اسرائيل بتنفيذ مخطط الضم.

وأوردت صحف فلسطين أقوال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إنه تم الاتفاق على رفع مستوى اجتماع مجلس الأمن ليكون على المستوى الوزاري في الفترة الصباحية في 24 من الشهر الجاري، مرجحا أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبحث التصدي لنوايا حكومة الاحتلال بالضم. ورصدت صحف فلسطين دوليًا ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن الفيروس أودى بحياة 435,166 شخصاً في دول العالم، فيما تقترب حصيلة المصابين من الـ8 ملايين، تعافى منهم نحو 4 ملايين و104 آلاف مريض.