أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إطلاق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حملة غرس 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء باكستان ضمن خطة لمواجهة تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف والتصحر.
وأخبرت عن اتمام لجنة الانتخابات الباكستانية استعداداتها لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين غداً الثلاثاء.
واهتمت بعزم رئيس الوزراء الباكستاني على توسيع مجلس وزرائه وذلك من خلال إضافة عدد من الوزراء لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة.
وسلطت الضوء على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، وتأكيد باكستان بأنها ليست مساعدات وإنما هي جزء من الرسوم التي تحصل عليها مقابل تعاونها في الحرب على الإرهاب.
وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني بهجوم شنه مسلحون من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية عبر الحدود المشتركة.
أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة أكثر من ثلاثين مسلحاً خلال قصف جوي نفذه سلاح الجو الأفغاني بإقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.
كما تطرقت إلى مقتل اثني عشر شخصاً بينهم جنود أفغان وموظفين أوكرانيين إثر تحطم مروحية للنقل العسكري في أفغانستان.
وأشارت إلى مطالبة المجتمع الدولي من مجلس الأمن بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا والتي كشفت عنها أخيرا بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار.
GMT 06:49 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الإثنين
GMT 10:02 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 09:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 09:06 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 09:01 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
أرسل تعليقك