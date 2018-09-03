أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إطلاق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حملة غرس 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء باكستان ضمن خطة لمواجهة تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف والتصحر.

وأخبرت عن اتمام لجنة الانتخابات الباكستانية استعداداتها لانتخاب الرئيس الجديد خلفاً للرئيس ممنون حسين غداً الثلاثاء.

واهتمت بعزم رئيس الوزراء الباكستاني على توسيع مجلس وزرائه وذلك من خلال إضافة عدد من الوزراء لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة.

وسلطت الضوء على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، وتأكيد باكستان بأنها ليست مساعدات وإنما هي جزء من الرسوم التي تحصل عليها مقابل تعاونها في الحرب على الإرهاب.

وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني بهجوم شنه مسلحون من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية عبر الحدود المشتركة.

أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة أكثر من ثلاثين مسلحاً خلال قصف جوي نفذه سلاح الجو الأفغاني بإقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

كما تطرقت إلى مقتل اثني عشر شخصاً بينهم جنود أفغان وموظفين أوكرانيين إثر تحطم مروحية للنقل العسكري في أفغانستان.

وأشارت إلى مطالبة المجتمع الدولي من مجلس الأمن بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا والتي كشفت عنها أخيرا بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار.