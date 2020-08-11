إعلامية أردنية ترد على المتنمرين بجرأة

نشرت الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوي، عبر حسابها على إنستغرام يوم أمس صورةً لها تحت مسمى "رداً على المتنمرين"، ذكرت فيها العديد من الأوصاف البشعة التي يطلقها عليها البعض ممن يتابعونها، منتقدين فيها ملامح وجهها وشكلها وقالت مجدلاوي في منشورها: "للمتنمرين..أنا مشيبة، أنفي كبير، أسناني زي الأرنب، ما عندي شفايف، بخوّف، عجوز وبشعة (وفقاً لتعليقات البعض ومسجاتهم) ومع كل هاد أنا راضية عن شكلي تماما فارتاحوا وارتقوا وبكفّي تنمّر"، مضيفةً: "كوني أنا وغيري شخصيات عامة لا يعطيكم الحق للانتقاد الجارح والكلام المسيء..حبّوا حالكم لتقدروا تحبّوا غيركم".

هذا الرد الذي جاء من الإعلامية الأردنية، جعل الكثيرين يتضامنون معها ومع ما قالته، معتبرين أن ردها كان جريئا ويدل على ثقتها بنفسها التي لم تهتز على الرغم من كل تلك الإساءات لشكلها، إذ كتب أحدهم: "متضامن مع الزميلة #سميحة من قناة رؤيا، التي تتعرض إلى التنمر والإساءة عبر التعليقات والرسائل، سميحة الجميلة كانت جريئة وردت على المتنمرين بهذا المنشور على الإنستغرام" فيما علقت أخرى: "لا تتركي عينك تشوف البشع..انا فخوره دائما فيكي كملي مشوارك بنفس قوتك و اصرارك يلي بعرفهم فيكي مو مضطره تبرري لحد جمالك انتي حلوه متل ما انتي".

وأضافت أخرى: "هي ضاقت منهم .. انتقدوا كل شئ فيها حتى النفس تدخلوا فيه .. نعم هم يعتقدون انهم كاملون ولكن لا يعلمون إنهم يرون نقصهم بالآخرين..شكرا على جرأتك وثقتك بنفسك جميلة انتي قد أعطيتهم درسا إن لم يتعلموه سيبقون كما هم بالقاع ..توقفوا عن التنمر والتدخل بما لا يعنيكم و اشتغلوا بأنفسكم، إن لم تحب نفسك وترها جميلة لن ترى أحدا إلّا بقلبك المظلم ولم يأت التضامن فقط من الجمهور بل تعداه إلى العديد من الإعلاميين الأردنيين؛ إذ كتبت الإعلامية دانا أبو خضر: "U r beautiful ما ينطق به الآخرون تعبير عنهم و عن فكرهم وليس تعبيرا عمن أمامهم"، فيما علقت الإعلامية الأردنية علا الفارس قائلةً: "قمر .. برافو وهذه عالم بلا أخلاق المهم انتِ كيف بتشوفي حالك ونصف الجمال ثقة يُذكر أن الإعلامية سميحة مجدلاوي هي مقدمة برنامج رياضي على فضائية رؤيا.