علق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، في اجتماع مع موظفيه، يوم الخميس، على الحظر المحتمل لتطبيق TikTok تيك توك من قبل إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حيث قال إن الأمر سيشكل سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل. وبحسب موقع BuzzFeed News فإن زوكربيرج قال: "أعتقد أنها سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل ، ويجب التعامل معها بأقصى قدر من العناية مهما كان الحل، "أنا قلق للغاية، وقد يكون هذا الأمر له عواقب بعيدة المدى في بلدان أخرى حول العالم." ولم يذكر زوكربيرج أية معلومات عن استراتيجية الاندماج والاستحواذ على تطبيق TikTok تيك توك من قبل شركته على غرار ما تفعل شركة مايكروسوفت، و لكنه تحدث عن أن ما يحدث لتيك توك هو ظرفًا استثنائيًا. كما وصف مؤسس شركة Microsoft مايكروسوفت، وثانى أغنى شخص في العالم، بيل جيتس، صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، بالتفاحة المسمومة. وصرح جيتس بأن " الاستحواذ على تطبيق TikTok تيك توك ليس سهلا أو بسيطا؛ ولا أحد يعرف ما الذى من الممكن أن يحدث بشأن الصفقة، ولكن الصفقة تبدو لى كالتفاحة المسمومة". وكان الرئيس ترامب قد وافق على السماح لشركة مايكروسوفت على التفاوض مرة أخرى، لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، في غضون 45 يوما قبل اتخاذ أى اجراءات من شأنها حظر التطبيق في البلاد. وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، في وقت سابق، بحظر تطبيق TikTok تيك توك، في الولايات المتحدة بسبب تهديده لخصوصية المستخدمين.