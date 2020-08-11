وائل الإبراشي يؤكّد أن المدينة أصبحت عاصمة للموت

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، في جولة مع كاميرا برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، آثار التدمير الذي لحق بميناء بيروت جراء انفجار الثلاثاء الماضي.وقال وائل الإبراشي إن بيروت عاصمة الحياة والحب والجمال وسحر الطبيعة، ولا يمكن أن تكون عاصمة للموت، لكن المؤكد، مما لمسه خلال جولة البرنامج، أنها تحولت بالفعل إلى عاصمة للموت، وهي لا تستحق ذلك وأضاف الإبراشي أن التفجير لم يتسبب في تدمير الميناء فقط، بل دخل البيوت وطال كل مبنى في نطاق الستة كيلومترات شمالا وجنوبا وشرقا، فيما امتص البحر غربا ثلثي قوة التفجير.