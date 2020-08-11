تعرف على آخر رسالة لليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي قبل وفاته

نشرت وسائل إعلام مصرية آخر رسالة وجهها اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي لأصدقائه، وذلك بعد وفاته إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا، وفي يوم 27 من الشهر الماضي، طلب حفناوي من أصدقائه ومتابعيه عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" بأن يتم قراءة الفاتحة لكل متوفي لم يجد من يقرأها له. وقال حفناوي في منشوره: "قرأوا الفاتحة بنية أنها لكل ميت معندوش حد يدعيله أو يفتكره كصدقة". وتوفي اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي، اليوم الاثنين، بعد إصابته بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة، ليصاب بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه. وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاغ طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، قبل وفاته اليوم.