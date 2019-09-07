أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وأكدت أنها خطوة مهمة لتحقيق مصلحة السودان وحفظ أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

وأشارت إلى استشهاد فلسطينين أحدهما طفل، وإصابة 76 آخرين بالرصاص خلال المواجهات الأسبوعية شرق قطاع غزة.

ونقلت عن مسؤولين أفغان أن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجومًا على مدينة فرح غرب أفغانستان.

ولفتت الانتباه إلى إيقاف وحدات من الجيش والأمن وحرس الشواطئ الجزائري 16 شخصًا بين مهربين ومهاجرين، بمدن برج باجي مختار والنعامة وتلسمان وتبسة والغزوات، وسلطت الضوء على تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة.