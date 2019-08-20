أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
آخر تحديث GMT15:34:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحة استمرار حدة الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في جنوب غريان ومحور عين زارة، مبينة قصف سلاح الجو مواقع الجماعات المسلحة التي تحتل مدينة مرزق بالجنوب والتي أدت إلى نزوح أكثر من 6 آلاف وحرق عشرات المنازل.

وأشارت إلى عقد مجلس النواب الليبي جلسته العادية، معربا عن إدانته للهجوم الذي تتعرض له مدينة مرزق، مطالبا الجيش الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها.

وتطرقت إلى تحذير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا من الهجمات التي تستهدف الطيران المدني،و عبّرت عن قلقها المتزايد من أن الهجمات على مرافق الطيران المدني في ليبيا قد تكون لها عواقب كارثية.

وكشفت عن فحوى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره المصري سامح شكري، وتعبير الوزير الأمريكي عن مخاوف بلاده بشأن طول أمد الصراع في ليبيا، مشيرة إلى أنهما اتفقا على الحاجة لحل سياسي، كما بحث أيضًا التعاون للتصدي لتنظيمي داعش و القاعدة.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، موضحة أنهما اتفقا على ضرورة إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء



أخبار ذات صلة

GMT 06:38 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

GMT 10:56 2019 الأحد ,18 آب / أغسطس

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

GMT 10:53 2019 الأحد ,18 آب / أغسطس

أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

GMT 10:51 2019 الأحد ,18 آب / أغسطس

أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

GMT 10:49 2019 الأحد ,18 آب / أغسطس

أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال توجّههن لحضور حفل عيد ميلاد صديقهما Joe Jonas

إطلالات بريانكا تشوبرا تفضح فارق السن بينها وبين جوناس

باريس - العرب اليوم

يتألق الثنائي بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas في الآونة الأخيرة بالعديد من صيحات الموضة الفاخرة والكاجوال، خصوصًا مع إطلالاتهن الأخيرة التي رصدناها خلال توجّههن لحضور عيد ميلاد  Joe Jonas، وذلك رغم تعزيزها فارق السن بينهما، إذ بدت بريانكا بإطلالة كلاسيكية وناضجة. إليك أجدد إطلالات الثنائي بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra ونيك جوناس Nick Jonas، الى جانب العديد من الصور التي جمعتهن في وقت سابق. أجمل إطلالات بريانكا تشوبرا ونيك جوناس قبل زواجهما تألقت الجميلة بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra بشكل ملفت بفستان أسود فاخر وكاجوال في الوقت عينه، فاختارت التصميم القصير الذي حمل توقيع دار رالف أند روسو Ralph & Russo مع تفاصيل الريش المتألق على كامل التصميم مع أقمشة التول الشفافة والزخرفات الناعة، والأبرز كان القبة العريضة التي تميّزت بالحبيبات ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:15 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

كريس تايغن تروج لمجموعة جديدة من علامة النظارات الشمسية الشهيرة "كي"
العرب اليوم - كريس تايغن تروج لمجموعة جديدة من علامة النظارات الشمسية الشهيرة "كي"

GMT 01:10 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

استمتع برحلتك إلى "ملجيت" ومغامرة العودة لعصر البطل اليوناني أوديسيوس
العرب اليوم - استمتع برحلتك إلى "ملجيت" ومغامرة العودة لعصر البطل اليوناني أوديسيوس

GMT 00:51 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

5 حيل بسيطة لتغيير شكل حمامك بأقل التكاليف لتعطي روح لمنزلك
العرب اليوم - 5 حيل بسيطة لتغيير شكل حمامك بأقل التكاليف لتعطي روح لمنزلك

GMT 14:47 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

نجل الرئيس الجزائري الراحل يتهم 4 جنرالات بالضلوع في اغتيال والده
العرب اليوم - نجل الرئيس الجزائري الراحل يتهم 4 جنرالات بالضلوع في اغتيال والده

GMT 12:17 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

جمانة غنيمات تتغزل في آلية التنافس للوظائف القيادية الإعلامية في الأردن
العرب اليوم - جمانة غنيمات تتغزل في آلية التنافس للوظائف القيادية الإعلامية في الأردن

GMT 20:01 2019 الإثنين ,19 آب / أغسطس

غابريل يونيون تعُلن عن إطلاق مجموعة أزياء "أنا مثالية" احتفالًا بالنساء اللواتي يتحدّينَ القوانين
العرب اليوم - غابريل يونيون تعُلن عن إطلاق مجموعة أزياء "أنا مثالية" احتفالًا بالنساء اللواتي يتحدّينَ القوانين

GMT 01:50 2019 الإثنين ,19 آب / أغسطس

النوم في "تلفريك" من الزجاج مغامرة وسط جبال إيطاليا
العرب اليوم - النوم في "تلفريك" من الزجاج مغامرة وسط جبال إيطاليا

GMT 01:31 2019 الإثنين ,19 آب / أغسطس

الأسود في تصميم الجدران الحجرية لمنزلك يعطي المكان حالة من الدفء والحميمية
العرب اليوم - الأسود في تصميم الجدران الحجرية لمنزلك يعطي المكان حالة من الدفء والحميمية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:02 2019 الجمعة ,09 آب / أغسطس

ترامب يُعبِّر عن عدم رضاه عن الدولار ويُحمّل "المركزي" المسؤولية
العرب اليوم - ترامب يُعبِّر عن عدم رضاه عن الدولار ويُحمّل "المركزي" المسؤولية

GMT 00:17 2019 الإثنين ,05 آب / أغسطس

طبيب الإعلامية ريهام سعيد يكشف تفاصيل حالتها الصحية
العرب اليوم - طبيب الإعلامية ريهام سعيد يكشف تفاصيل حالتها الصحية

GMT 14:09 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق
العرب اليوم - تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق

GMT 04:56 2017 الأحد ,15 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس تكفي لتنشيط جميع عضلات الجسم
العرب اليوم - ممارسة الجنس تكفي لتنشيط جميع عضلات الجسم

GMT 20:45 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

بي إم دبليو تكشف عن " Alpina XD4" الجديدة
العرب اليوم - بي إم دبليو تكشف عن " Alpina XD4" الجديدة

GMT 21:01 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

أحدث جلسة تصوير للفنانة رانيا يوسف
العرب اليوم - أحدث جلسة تصوير للفنانة رانيا يوسف

GMT 14:57 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبر

سارة سلامة في أحدث ظهور على انستجرام بإطلالة مختلفة
العرب اليوم - سارة سلامة في أحدث ظهور على انستجرام بإطلالة مختلفة

GMT 16:31 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبر

"الإماراتي لكتب اليافعين" يدعم إصدار 3 كتب صامتة
العرب اليوم - "الإماراتي لكتب اليافعين" يدعم إصدار 3 كتب صامتة

GMT 19:22 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو

رحمة حسن "التسريب بعد الفشل"
العرب اليوم - رحمة حسن "التسريب بعد الفشل"

GMT 13:12 2018 الأحد ,04 آذار/ مارس

"سامسونغ" تحتفي بأحدث أيقوناتها على واجهة برج خليفة
العرب اليوم - "سامسونغ" تحتفي بأحدث أيقوناتها على واجهة برج خليفة

GMT 13:05 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

العراق يسعى إلى إدراج ملف "النخلة" على لائحة التراث العالمي لليونسكو
العرب اليوم - العراق يسعى إلى إدراج ملف "النخلة" على لائحة التراث العالمي لليونسكو

GMT 09:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

ستيفنز يشتري منزلًا جديدًا من 6 غرف نوم مقابل قصر في سيدني
العرب اليوم - ستيفنز يشتري منزلًا جديدًا من 6 غرف نوم مقابل قصر في سيدني

GMT 04:31 2015 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

القرود تتناول اللحوم للمرة الأولى في جزيرة "بورينو"
العرب اليوم - القرود تتناول اللحوم للمرة الأولى في جزيرة "بورينو"

GMT 11:37 2015 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

وفاة أقصر رجل في العالم بعد صراع قصير مع مرض الالتهاب الرئوي
العرب اليوم - وفاة أقصر رجل في العالم بعد صراع قصير مع مرض الالتهاب الرئوي

GMT 06:16 2016 السبت ,13 شباط / فبراير

عبير شطا تكشف عن تصميمها لفساتين "عيد الحب" دون حياكة
العرب اليوم - عبير شطا تكشف عن تصميمها لفساتين "عيد الحب" دون حياكة

GMT 05:04 2016 السبت ,11 حزيران / يونيو

العثور على حطام جهاز "انتيكيثيرا" الذي يعد بمثابة حاسوب ميكانيكي
العرب اليوم - العثور على حطام جهاز "انتيكيثيرا" الذي يعد بمثابة حاسوب ميكانيكي

GMT 05:56 2016 السبت ,18 حزيران / يونيو

كريم عبد الجبار يؤكد أن "داعش" لايمثِّل غالبية المسلمين كما لا تمثل منظمة KKK المسيحيين
العرب اليوم - كريم عبد الجبار يؤكد أن "داعش" لايمثِّل غالبية المسلمين كما لا تمثل منظمة KKK المسيحيين

GMT 07:13 2014 السبت ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

عائشة بن أحمد في تايلاند لتصوير "ألف ليلة وليلة"
العرب اليوم - عائشة بن أحمد في تايلاند لتصوير "ألف ليلة وليلة"
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab