أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعضاء الكونغرس الأمريكي للضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن الخطوات الأحادية التي قامت بها تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى ان الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترمب وقعت في التضليل، ولم تعد وسيطًا نزيها للسلام.

وتابعت تقرير المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" الذي رصد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر سبتمبر 2019 .

وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على اتباع الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة الحملة الأمريكية التصفوية المركزة منذ قدوم إدارة الرئيس ترامب التي اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إليها ضاربةً بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وقامت بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا" وأغلقت مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، إلى جانب محاولتها (الإدارة الأمريكية) فرض رؤيتها المعروفة باسم "صفقة القرن" وإنهاء احتمال حل الدولتين.

وأوردت صحف اليوم ما اعربت عنه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.