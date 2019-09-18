أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع أعضاء الحكومة ولجنة أزمة النازحين لبحث إيجاد حلول جذرية للمواطنين النازحين بمراكز الإيواء وتوفير احتياجاتهم وبدائل للنازحين بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، منوهةً بأن أكثر من 120 الف نازح يعيشون وضع مأساوى بسبب الحرب بجنوب العاصمة.

وأشارت الصحف إلى قصف سلاح الجو للجيش الليبي عدة مواقع بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة وغرفة عمليات عسكرية لطائرات مسيرة تركية فى مدينة زوارة ، وهنجر ذخيرة في معسكر 7 ابريل جنوب العاصمة وفي عدة مواقع وسط سرت وجنوب إجدابيا.

ونقلت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال لقائه نظيره المصرى سامح شكرى، وقوله إن بلاده تدعم الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سلمي وسياسي، عادًا أنه يمكن تحقيق ذلك عبر احترام الشروط الأساسية وهي وقف إطلاق النار، ومشاركة جميع الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة واحترام المسارات السياسية.