تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الليبية الخميس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على الحالة الوبائية في البلاد لفيروس كورونا، مبينة ان عدد الحالات وصل 356 مصاب إيجابي، وتعافى 56 ، مع وفاة 7 أخرين ، مشيرة إلى قرار المجلس الرئاسي باستمرار تمديد الاجراءات الاحترازية 15 يوما للحجر من 6 مساء حتى 6 مساء ، كما نوهت الى الاغلاق التام لعدد من البلديات في الجنوب وغرب البلاد نتيجة زيادة اعداد المصابين .

وأشارت الصحف إلى لقاء قائد الجيش المشير خليفه حفتر، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا في بنغازي، معربا عن قلقه حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين. لقد شجعت على استئناف محادثات 5+5 بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية، مرحبا بالجهود المصرية عبر اعلان القاهرة وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة الى هدوء نسبى في منطقة غرب سرت بين قوات الجيش وقوات الوفاق ، منوهة الى أن مقاتلات السلاح الجوي واصلت طلعاتها الجوية المُكثفة والتي استهدفت عدداً من مواقع مجموعات قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة الأتراك، ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين.

ونوهت إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، مشيرا إن «الصراع في ليبيا قد عاد من جديد ليكتسب شدة خطيرة، تفاقمت بسبب الدعم الخارجي المتزايد لكلا الجانبين، مضيفا إن بلاده مازالت مقتنعة بأن أي مبادرة لحل الأزمة الليبية، يجب أن تكون شاملة للكل، ومقبولة من جانب جميع الأطراف.

وتناولت الصحف بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإعلانها أن كل من حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة منخرطان في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)،موضحة أنها عقدت اجتماعين مع وفدي الطرفين، الأول مع قوات القيادة العامة في 3 يونيو الجاري، والثاني مع حكومة الوفاق الثلاثاء 9 يونيو.

وعرجت الصحف على الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، تناولا خلالها تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء مبادرة «إعلان القاهرة»، أعرب ترامب عن ترحيبه بـ«الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده