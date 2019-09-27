أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
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أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

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العرب اليوم - أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة

الصحف الليبية
طرابلس - العرب اليوم

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تمر بظروف استثنائية وأزمة شديدة الخطورة بسبب التدخلات الخارجية السلبية التي أدت إلى انقسام سياسي ومؤسساتي، موضحًا أن هذه الظروف فاقمت من الأزمة لتصل إلى اعتداء عسكري على العاصمة طرابلس وضواحيها وبتمويل ودعم خارجي.

وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية الليبي محمد سياله مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحةً تأكيد سيالة خلال اللقاء ضرورة تنسيق الجهود العربية وبلورة موقف موحد تجاه كل القضايا العربية والعمل على وضع إستراتيجية لتحقيق الاستقرار داخل الدول بالحوار والتفاوض.

ورصدت افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثاني في برلين برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العيساوي ومشاركة النائب بالمجلس الرئاسي أحمدمعتيق، مشيرةً إلى تأكيد معتيق أن البلاد تمر بظروف استثنائية، والتي تدعونا إلى تكثيف الجهود لتنشيط ما تم الاتفاق فى العام الماضى وخاصة فيما تم الاتفاق عليه فى مجال الكهرباء والصحة.

وتطرقت الصحف إلى إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاس الليبي فايز السراج عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لموقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، معربًا عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.

وعرجت الصحف الليبية على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا رتشارد نورلاند، وقوله إن «هناك فجوة كبيرة» لا تزال قائمة بين الأطراف في ليبيا لتحسين شفافية وفاعلية مؤسسات الدولة الليبية، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم الفني والخبرة لمعالجة القضايا المتعلقة بتوزيع الثروة في البلاد.

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أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة



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