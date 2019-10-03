أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعه العادي الثامن للعام 2019 ، إيقاف العمل موقتاً بكل القرارات الصادرة عن الحكومة المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة، نظرا لمحدودية موارد الدولة المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

وأشارت الصحف إلى رسالة رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي غابريلا بارون إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري ، وإعرابها عن دعمها للمجلس النواب الليبيى الذي يعقد جلساته في طبرق ممثلا شرعيًا للبلاد، موضحة أن الاتحاد يُتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونوهت الصحف إلى تزويد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تونس، بـ800 صندوق اقتراع، بناء على طلب هيئة الانتخابات التونسية، لدعمها في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية،كما أرسلت المفوضية الليبية عددا من موظفيها في بعثات تدريبية إلى تونس، لمتابعة الاستحقاق الرئاسي ، ونقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ،وتجديده التشديد على أهمية دور الولايات المتحدة في حل الأزمة الليبية، مشددا إن دور الولايات المتحدة مهم في العمل، الذي يمكننا القيام به معًا، لتحفيز جميع أطراف النزاع في هذه القضية على المضي قدما نحو وقف لإطلاق النار، دون تأجيج هذه التوترات بل خفضها.

وعرجت الصحف على إتفاق وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأميركي، مايك بومبيو، على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا، حتى بالنسبة إلى الدول التي تدعم أيا من طرفي النزاع المسلح الراهن، أي حكومة الوفاق في طرابلس وقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة، مؤكدين نحن متفقون على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار .