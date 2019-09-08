أبرز وأهم إهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،توقع رئيس الوزراء السوداني ، الدكتور عبدالله حمدوك ، أن تلعب الأمم المتحدة دوراً مهماً في دعم عملية الانتقال في البلاد، وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات.

وأخبرت عن توجه وفد السودان المفاوض لعاصمة دولة جنوب السودان جوبا يوم غد، بهدف بدء مفاوضات سلام مع الحركات المسلحة.

وركزت على شن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أمس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة صعدة، معقل الميليشيات في أقصى شمال البلاد.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن الأردن لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، ولن يكون وطناً بديلاً عن فلسطين، فالأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، لا للوطن البديل، لا للتوطين، والقدس خط أحمر-.

وسلطت الضوء على انتشار رجال الشرطة بأعداد كبيرة أمس ، في هونج كونج لمنع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار الذي يعد من الأكبر في

العالم، وذلك بعد ثلاثة أيام على تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف.