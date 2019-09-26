أبرز وأهم إهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية دايفد هيل على هامش اجتماعات الجمعية العامة،تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا، موضحة إعراب أمريكا لدعمها للجهود الأممية لوقف إطلاق النار بشكل دائم والعودة إلى العملية السياسية الشمولية في ليبيا.

وأشارت الصحف إلى ترحيب الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري باجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة في ليبيا الذي سيعقد الخميس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، آملا أن ينجح الاجتماع، مشيرا إلى أن القيادة العامة تؤكد على أهمية الحوار الوطني وأن العملية السياسية ينبغي أن تأخذ مكانها.

وبينت لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، وتم خلاله بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد السيسي دعم مصر الكامل لاستقرار ووحدة ليبيا وجيشها الوطني، مؤكداً ضرورة وضع مصلحة الشعب الليبي قبل أي اعتبار وأن تراعي الحلول السياسية وفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

وتطرقت الصحف إلى كلمة رئيس الورزاء الإيطالي جوزيبي كونتي، وإشتراطه تطبيق وقف إطلاق نار في ليبيا ذي مصداقية من أجل إعادة بدء حوار سياسي شامل بين أطراف الأزمة في البلاد، مشددًا على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعادة إطلاق الالتزام بليبيا مسالمة وموحدة ومستقلة.