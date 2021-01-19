فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا حظرا على الإعلانات على "تويتر" و"بيريسكوبي" و"بينتريست" بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد ويطالب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم الثلاثاء، شركات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين محليين في تركيا.

وقالت شركة "فيسبوك" أمس الاثنين إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا امتثالا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، لكنها قالت إن هذا لن يغير معايير الشركة ويتيح القانون الجديد للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات، بدلا من حجب الوصول إليه، كما فعلت في الماضي، ويلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي، لتبديد مخاوف السلطات.